Coronavirus - P.League : aucun test positif

Tous les signaux semblent au vert pour la reprise de la Premier League ! Alors que le championnat anglais reprendra le 17 juin, l'intégralité des derniers tests passés par les joueurs et membres des staffs contre le coronavirus se sont avérés négatifs. Lors de la quatrième vague de tests passés par plus de 1100 personnes à la fin du mois dernier, tous s'étaient déjà révélés négatifs. Pour cette sixième vague, 1195 personnes ont été testées, comme l'a rapporté la Premier League.

BREAKING: There have been zero positive cases confirmed in the latest round of Premier League coronavirus testing