Coronavirus - Paolo Maldini décrit sa souffrance

Paolo Maldini, le dirigeant de l’AC Milan, a contracté le coronavirus ces dernières semaines et est revenu dans le Corriere della Sera sur son expérience face à la maladie. Il décrit les douleurs comme "particulièrement fortes". "On sent comme un resserrement à la poitrine. C'est un virus nouveau, le physique lutte contre un ennemi qu'il ne connaît pas".

L'ancien défenseur du Milan AC évoque ensuite le moment où il a appris qu'il était contaminé par le coronavirus. "J'ai eu les premiers symptômes le 5 mars, douleurs aux articulations et aux muscles, 38,5° de fièvre, je n'ai fait le test que mardi dernier et le verdict de la positivité est arrivé deux jours plus tard". Son fils Daniel, qui est attaquant au club lombard, également positif au coronavirus, "a eu une forme plus faible" selon son père. Depuis leur contamination, Paolo Maldini (51 ans) et son fils Daniel (18 ans) vont mieux et restent confinés chez eux, comme tous les citoyens italiens.