Coronavirus - Paolo Maldini rassure sur son état de santé

Véritable légende vivante de l'AC Milan, dont il est actuellement le directeur technique, Paolo Maldini (51 ans), infecté par le coronavirus, comme son fils Daniel (18 ans), a donné de ses plutôt bonnes nouvelles en ce lundi soir. Sur le réseau social Instagram, l'ancien joueur italien a posté un message rassurant sur sa santé ainsi que sur celle de son fils. "Nous allons bien", a-t-il indiqué, et de remercier les nombreuses personnes qui ont envoyé des messages de soutien ainsi que "les médecins, les infirmières, le personnel soignant et la protection civile", qui s'activent pour soigner les malades et limiter la propagation du virus dans la Botte.

