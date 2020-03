Coronavirus - Paul Pogba fait un appel aux dons

En ce 15 mars 2020, Paul Pogba célèbre ses 27 ans. A l'occasion de son anniversaire, l'international français a lancé une cagnotte avec Unicef afin de récolter des dons pour lutter contre le coronavirus. "L'impact d'une épidémie à grande échelle, notamment sur les enfants pauvres et vulnérables, peut être immense. L'Unicef aide à prévenir la propagation du Coronavirus en fournissant des fournitures médicales vitales, en consultant les communautés et en oeuvre des campagnes de prévention. C'est une priorité d'arrêter la propagation de ce nouveau virus, et la désinformation qui se propage aux côtés" a-t-il écrit.

Le milieu tricolore espère récolter 30.000 euros et il doublera le montant si le pallier est atteint. L'argent obtenu servira à acheter du matériel pour le personnel sanitaire tels que des gants, des lunettes de protection et des masques.