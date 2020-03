Coronavirus - Juventus : Paulo Dybala positif !

Après ses coéquipiers Daniele Rugani et Blaise Matuidi, l'ailier de la Juventus Turin, Paulo Dybala (26 ans, 24 matches joués en Serie A cette saison, 7 buts et 1 passe décisive), a également été testé positif au coronavirus. L'international argentin (29 sélections, 2 buts) a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce samedi en début de soirée, précisant que sa compagne, Oriana Sabatini, est également contaminée.

"Bonjour à tous, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et qu’Oriana et moi avons été testés positifs. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages", a indiqué le numéro 10 du club piémontais, qui a rapidement confirmé l'information par le biais d’un communiqué. "Paulo Dybala a subi des tests médicaux qui ont révélé un résultat positif pour Coronavirus-COVID19. Il est en isolement volontaire depuis mercredi 11 mars. Il continuera d’être surveillé, suivant le régime habituel. Il va bien et est asymptomatique", peut-on lire sur le site officiel des Bianconeri.