Coronavirus - Pepe Reina a eu peur pour sa vie

Pepe Reina, le portier de l'AC Milan prêté cette saison à Aston Villa, est revenu auprès du Corriere dello Sport sur son expérience difficile, voire insoutenable par moment, face au coronavirus. Le gardien espagnol a traversé durant cette période de convalescence "les pires instants de (sa) vie". A l'inverse de la majorité des joueurs de football contaminés, le gardien de 37 ans a fait face à beaucoup de douleurs et de fatigue. "J'étais très fatigué après avoir éprouvé les premiers symptômes du virus. Une fièvre, une toux sèche et un mal de tête qui ne m'a jamais quitté. J'avais cette sensation constante de fatigue" décrit-il.

Le portier des Villans détaille ensuite le moment où la maladie s'est aggravée, au point qu'il craigne pour sa vie. "Le moment le plus difficile a été quand je ne pouvais plus respirer, les 25 minutes où j'ai manqué d'oxygène. J'ai vraiment eu peur quand j'ai compris que je n'avais plus d'air. C'était des minutes interminables, comme si soudain ma gorge s'était fermée." Le manque d'oxygène a fait paniquer l'Espagnol, qui a tout de même rassuré ensuite, sur son état de santé actuel. "Aujourd'hui je suis en train de gagner la bataille contre la maladie. (…) J'ai passé les six ou huit premiers jours à l'intérieur de ma maison."