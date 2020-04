Coronavirus - Pierre Ménès a été infecté par le Covid-19

Pierre Ménès, un des consultants star de Canal + a annoncé ce lundi sur son compte Twitter avoir contracté le Covid-19, mais a dans le même temps donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Dans une vidéo posté de son lit de l'hôpital Beaujon où il a été conduit en début de semaine dernière, le chroniqueur de 56 ans raconte sa maladie, et notamment des symptômes différents de ceux développés chez la majorité des personnes malades.

Greffé du foie et du rein fin 2017 et donc catalogué comme personne à risque, Pierre Ménès annonce ainsi avoir effectué tous les contrôles nécessaires et son retour à son domicile ce lundi après-midi. Il a dans le même temps assuré retourner en confinement, en appelant tout le monde à faire de même.