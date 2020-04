Coronavirus - Pierre Ménès raconte son long combat contre la maladie

Alors qu'il a annoncé, hier, qu'il avait contracté le coronavirus, Pierre Ménès, en meilleur forme ce mardi, a fait la tournée des médias pour raconter son combat contre la maladie. L'éditorialiste de Canal+ a confié ses mots au Canal Football Club, mais aussi aux Grandes Gueules sur RMC. Touché par une forme "digestive" du coronavirus, Ménès raconte comment il a découvert qu'il était atteint par le virus. "C'est très bizarre parce que je me suis auto-confiné très tôt, et puis mon état a commencé à se dégrader chez moi. Mais pas avec les symptômes fréquents qu'on nous balance 24h/24 à la télé, les problèmes respiratoires et tout. En fait j'avais une sorte d'état d'épuisement absolu, et sans rentrer dans les détails sordides, des diarrhées permanentes. Ça a dégénéré au fil des jours, et puis j'ai été atteint d'une crise de goutte horrible aux deux genoux. Je ne pouvais plus du tout bouger, alors j'ai pris la décision d'aller à l'hôpital."

D'abord à l'hôpital de Poissy, Ménès a finalement décidé de rejoindre l'hôpital de Beaujon pour un meilleur suivi. "Je suis d'abord allé à l'hôpital de Poissy où l'on m'a fait un scanner sous une tente, puis au bout de 24h j'ai demandé à être transféré à Beaujon où j'avais été greffé. Le scanner a été positif au coronavirus, mais le test était lui négatif. Je suis arrivé le mardi à Poissy et je suis rentré hier (lundi) après-midi chez moi. Au total j'ai perdu 15 kilos, ça ne me fait pas de mal. Mais j'ai été servi..." Aujourd'hui, le journaliste se dit "a priori guéri" grâce à "un putain de caractère" mais aussi parce qu'il a été "bien soigné".