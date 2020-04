Coronavirus - Plusieurs joueurs de Liga prêts à boycotter la reprise !

Après la France, c'est en Espagne que les joueurs s'opposent à une reprise des compétitions dans les conditions actuelles.

Après de longues heures de négociations, la Fédération espagnole de football, la Liga et le Conseil supérieur des Sports avaient enfin trouvé un accord pour planifier conjointement les détails d'une éventuelle reprise du championnat espagnol. De son côté, Javier Tebas, le président de la Liga, avait fait part de sa volonté de reprendre le championnat avant fin-juin, en communiquant trois potentielles dates de reprises. Mais alors qu'on pensait que le plus dur était fait une fois cet accord trouvé, ce sont les joueurs qui pourraient se mobiliser contre la reprise du championnat. Au total, selon Sport, les joueurs de six équipes de Liga seraient prêts à refuser de jouer à cause du manque de sécurité sanitaire.

Les pensionnaires de Liga demandent des garanties et en particulier un feu vert du ministère de la Santé pour un retour à l'entraînement, ainsi qu'une reprise des matchs, sans qu'ils encourent de risque de contamination. C'est ce que revendique clairement Rafael Jiménez Jarque, plus connu sous le surnom de Fali, dans un entretien à AS : "ils peuvent me traiter de fou mais je ne jouerai pas. La vie est plus importante que de l'argent". A l'image des autres joueurs, le défenseur de Cadix (26 ans) exige des preuves de sécurité. "S'ils sont sûrs à 100% que nous ne serions pas exposés au virus, laissez-les signer un papier qui l'indique, au cas où quelque chose qui ruinerait nos vies arrive". Il conclut : "nous sommes les principaux protagonistes, si nous disons non, c'est non".

En France aussi, les joueurs grognent

Cette rébellion des joueurs dépasse les frontières de l'Espagne. Il y a quelques jours, c'est en France que ce mouvement de contestation s'est fait sentir, le syndicat des joueurs (UNFP) rapportant après enquête qu'"une majorité de joueurs se dit prête à ne pas reprendre dans les conditions sanitaires actuelles", alors que la LFP envisage de relancer la Ligue 1 le 17 juin. De son côté, l'UEFA a semblé commencer à envisager, enfin, un arrêt définitif de la saison, après sa réunion du début de semaine avec les 55 associations membres.