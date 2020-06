Coronavirus - Près de 40 décès liés au derby de Manchester ?

Avant la suspension de la Premier League, l'Angleterre a eu le droit à son traditionnel derby de Manchester. Le 8 mars dernier, l'opposition entre Manchester United et Manchester City (2-0) à Old Trafford, réunissait plus 76 000 spectateurs. Un rassemblement qui aurait eu des conséquences dramatiques à en croire les révélations d'une étude publiée par The Guardian.

L'étude est menée par le cabinet de conseil en données Edge Health, qui a analysé le nombre de décès dans les hôpitaux de la région. D'après les résultats, plus d'un mois après la rencontre entre United et City, 37 décès supplémentaires liés au coronavirus auraient été enregistrés. Malheureusement, d'autres rencontres font l'objet d'interrogations similaires. C’est également le cas pour le match Liverpool-Atlético Madrid, le 11 mars dernier. En Italie, durant ce même mois, certains experts avaient considéré le match Atalanta-Valence comme l'un des principaux facteurs de la propagation du virus en Lombardie.