Coronavirus - PSG : le spleen de Verratti

Confiné en famille à Paris, Marco Verratti commence à trouver le temps long loin des terrains. Ce samedi, Petit Hibou a parlé de son quotidien et son état d'esprit pour la chaîne du club. "Le confinement est dur pour tout le monde mais j'essaie de trouver des choses positives, de profiter un peu plus de la famille. Et je cherche à faire des choses que je ne faisais pas beaucoup avant. Je travaille tous les jours. Je pense même que j'en fais un peu plus que ce que je faisais avant (rires). Avant, avec les matchs, on n'avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner ou pour se soigner quand on avait de petits soucis. Là, j'en profite pour faire de tout, de la force mais aussi des choses plus tranquilles. Je fais du sport aussi pour la tête, parce que c'est une habitude pour nous. J'ai la chance d'avoir un tapis de course à la maison donc je peux courir un peu" reconnait-il.

Hélas, ce travail personnel ne remplace pas l'esprit de groupe et la bonhomie qui règne au centre d'entraînement du PSG lorsque tout l'effectif est au complet pour les séances d'entraînement. "On parle vraiment beaucoup, on se tient au courant, on prend des nouvelles. C'est normal, on a l'habitude d'être tous les jours ensemble. C'est vrai que l'entraînement c'est la routine mais on passe les journées avec les copains et, là, ça me manque beaucoup" déclare-t-il. "J'ai l'impression que cela fait un an qu'on n'a pas joué dans notre stade avec nos supporters ! Les émotions me manquent beaucoup, celle après un but, après une victoire."