Coronavirus - PSG : Marquinhos livre sa vision sur une reprise à huis clos

Dans le cadre du programme #ALLatHome, Marquinhos (25 ans), le défenseur central ou milieu de terrain défensif du Paris Saint-Germain, s'est prononcé sur une possible reprise de la saison, qui se fera à coup sûr à huis clos. Une décision que déplore le Brésilien (3 buts et 1 passe décisive en 19 matches de Ligue 1), même s'il l'estime totalement nécessaire pour lutter contre l'épidémie du coronavirus.

"Nous, on préfère avec les supporters parce qu’il y a une atmosphère qui fait partie du foot. La passion et l’ambiance dans le stade te motivent et te donnent de l’énergie", a expliqué le numéro 5 des Rouge-et-Bleu, et de préciser : "Face à Dortmund, jouer sans les supporters était un peu bizarre. Pour moi, c’était la première fois. Ce n’est pas la même chose mais à un moment donné tu es tellement concentré dans le match que ça passe... Mais pour la préparation et le début du match, c’est là que les supporters te donnent de la force et t’encouragent".