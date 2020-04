Coronavirus - PSG : Tuchel raconte son quotidien pendant le confinement

Dans un entretien accordé sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu (46 ans), a raconté son confinement. Le technicien allemand, qui reste positif malgré cette situation particulière, occupe ses journées par de la méditation, de la lecture et du repos. "C’est une situation bizarre mais en même temps nous sommes en bonne santé moi et toute ma famille", a confié l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund en préambule de son intervention.

"Ça fait déjà cinq semaines, c’est une longue pause mais on doit être discipliné, respecter la situation. On a une responsabilité. J’essaye de vivre dans le moment, c’est un grand défi, rester calme faire de la méditation. Je dors et je lis beaucoup. Je profite de ce temps calme", a-t-il poursuivi, et de conclure par un message positif : "On doit rester fort et ne pas perdre confiance. C’est important de sourire, de rester calme. Ce n’est pas facile mais c’est possible !"