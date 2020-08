Coronavirus - PSG : Un jeune du centre de formation positif

Un jeune joueur du centre de formation du PSG aurait été testé positif au coronavirus selon Goal et RMC Sport. La personne a été isolée et de nouveaux tests seront effectués ce mercredi sur l'ensemble des joueurs et du staff de l'équipé concernée. Les U19 parisiens devaient jouer Versailles (National 3) en match amical mais la rencontre a donc été annulée. Pour rappel, au sein de l'effectif professionnel, aucun membre n'a été testé positif.