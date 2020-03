Coronavirus - Quand José Mourinho vient en aide aux personnes âgées

Boris Johnson le Premier ministre britannique, a prononcé un confinement de trois semaines au Royaume-Uni qui s'applique depuis ce lundi. Alors que beaucoup d'habitants restaient déjà chez eux par précaution, avant l'instauration du confinement total, José Mourinho a choisi d'aider des associations venant en aide aux personnes âgées.

Le Portugais de 57 ans a été aperçu dans les rues de Londres en train d'apporter de la nourriture et des produits de première nécessité, à une catégorie de personnes fragiles face à l'épidémie du coronavirus. Sur les réseaux sociaux des associations il a déclaré, "je suis ici pour aider Age UK Enfield et Love Your DoorStep Enfield et bien sûr, vous pouvez donner de la nourriture, de l'argent ou être bénévole". Un geste de solidarité très remarqué de l'entraîneur arrivé à Tottenham en novembre, venu prêter main-forte aux associations et à la population locale.