Coronavirus - Quatre stars d'Arsenal ont (aussi) brisé le confinement !

Mardi, du côté de Tottenham, Moussa Sissoko et Serge Aurier ont été vivement critiqués par la presse anglaise pour avoir violé les règles de distanciation sociale, en s'entraînant ensemble et en se filmant côte à côte. Aujourd'hui, c'est au tour de quatre joueurs du club rival, Arsenal, de défrayer la chronique. Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, David Luiz et Granit Xhaka sont désignés par le Sun comme étant les nouveaux "Covidiots".

En effet, alors que le coronavirus fait des ravages en Angleterre, les Gunners ont été surpris en train de déroger aux strictes règles du confinement. Pepe, le joueur le plus cher de l'histoire d'Arsenal (80 millions d'euros), s'est permis une partie de football avec une douzaine d’amis. Les vidéos ont vite fait le tour de WhatsApp. Concernant l'attaquant français, un cliché de lui circule sur lequel il est proche d'une personne qui est en train de laver sa voiture. Et pendant ce temps là, David Luiz et Granit Xhaka se sont aussi rejoints dans un parc au nord de Londres, pour taper dans le ballon. Alerté par ce début de polémique, Arsenal a réagi dans la foulée et son-porte parole a déclaré au Sun que le club "parlera à ses joueurs" pour leur "rappeler l'importance de suivre les consignes du gouvernement."