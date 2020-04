Coronavirus - Quatrième test positif pour Paulo Dybala

Troisième joueur de la Juventus Turin infecté par le coronavirus, après Daniele Rugani et Blaise Matuidi, Paulo Dybala n'est toujours pas guéri. Au contraire de ses deux coéquipiers, le petit attaquant argentin (26 ans) a de nouveau été testé positif, selon l'émission TV El Chiringuito, pour la quatrième fois en un mois et demi !

Fin mars, Dybala avait pourtant donné de bonnes nouvelles sur son état de santé. "Je vais déjà mieux, sans symptôme. Je peux bouger mieux. Je marche aussi et j’essaie de commencer l’entraînement. Ces jours-ci, je manquais d’air et je ne pouvais rien faire, après 5 minutes j’étais mort, je me sentais lourd et j’ai dû m’arrêter. Maintenant, je vais mieux." Plus d'un mois plus tard, le virus est pourtant toujours présent dans son organisme.