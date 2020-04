Coronavirus - Reims : le beau geste de Mathieu Cafaro

Mathieu Cafaro voulait lui aussi venir en aide au personnel soignant qui se trouve en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Jeudi, le joueur du Stade de Reims a donc lancé une belle initiative sur son compte Twitter. Le joueur rémois a publié une vidéo de son but face au Paris Saint-Germain en expliquant qu'il s'agissait de son plus beau souvenir footballistique. Il a ensuite invité ses abonnés à partager cette vidéo un maximum de fois en précisant que le nombre de partages qu'il y aurait correspondrait au montant du don financier qu'il effectuerait pour l'hôpital de Reims. Avec 11,800 partages avant minuit, date limite fixée par le milieu de terrain, il a ainsi annoncé ce samedi qu'il verserait 11.800€ au CHU de Reims.

Ce but était mon meilleur souvenir foot. C’est désormais le plus utile que j’ai marqué !



1️⃣1️⃣8️⃣0️⃣0️⃣ #RT = je ferai le même don en euros au @CHUdeReims !



Surpris par cet énorme engouement mais surtout heureux de pouvoir aider celles et ceux qui se battent pour nous tous 🙏🏻😘 https://t.co/KC3HLGKiKA