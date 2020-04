Coronavirus - Rennes : le sponsor principal s'interroge

La saison suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, les clubs français pourraient rapidement basculer dans le rouge sur le plan financier. Surtout si les sponsors les lâchent, ce qui pourrait peut-être arriver au Stade Rennais. L'Equipe révèle en effet dans son édition que jour que le sponsor maillot principal du club breton, Samsic, s’interroge dans le contexte actuel de crise sanitaire.

"On paierait ce que l’on doit si le Championnat se terminait. Mais s’il ne va pas à son terme, il faudra qu’on en discute. On est aussi dans une difficulté, ce ne sont pas des moments simples à passer", a expliqué le fondateur de l'entreprise, Christian Roulleau, au quotidien sportif. Pour rappel, Samsic est le sponsor principal des Rouge-et-Noir depuis 2006 et rapporte environ 2,5M€ par an aux Bretons.