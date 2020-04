Coronavirus - Rennes : N.Holveck : 'Nous sommes des privilégiés'

Alors que la crise sanitaire n'en était qu'à ses prémices en Europe, Nicolas Holveck (48 ans) était nommé président du Stade Rennais le 18 mars dernier. Confinement oblige, le nouveau dirigeant breton est toujours à la Turbie, près Monaco (il était directeur général adjoint de l'ASM avant de signer à Rennes), avec sa famille. Depuis chez lui, il s'est livré pour L'Est Républicain et a évoqué la situation actuelle.

"Pas question de pleurnicher ! Nous sommes des privilégiés. À l'heure actuelle, il y a trop d'inconnues, on ne peut rien prévoir mais il faut trouver des solutions pour la survie des 40 clubs professionnels. On n'a décemment rien demandé de plus à l'État, juste un aménagement du chômage partiel. On a besoin d'unité, de solidarité et d'optimisme. On est tous sur le même bateau : si l'un des 40 clubs coule, on peut faire couler le bateau entier" a-t-il déclaré.