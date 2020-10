Coronavirus - Ronaldinho touché !

Le Brésil est un des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus avec plus de 5 millions de cas depuis le début de l'épidémie. Parmi ces personnes, on retrouve l'ancien numéro 10 Ronaldinho. Ronnie a, en effet, annoncé avoir contracté le virus. "Je suis ici à Belo Horizonte depuis quelques heures où je suis venu participer à un événement. J'ai passé le test et j'ai été testé positif à la COVID-19. Je vais bien, je suis asymptomatique", a t-il annoncé dans sa story Instagram.