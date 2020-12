Coronavirus - Roxana Maracineanu garde espoir pour la Coupe de France

Invité ce mercredi sur le plateau de BFM TV, Jean Castex avait jeté un froid sur le maintien de la Coupe de France cette saison. Lorsque Jean-Jacques Bourdin avait demandé au Premier Ministre si "la compétition est morte ?", ce dernier avait répondu un simple "oui". Un seul mot qui a fait trembler tout le football amateur qui compte beaucoup sur cette compétition pour survivre à la crise économique actuelle qui touche le monde du ballon rond. Présente dans le même média ce vendredi, Roxana Maracineanu a tenu à nuancer les propos de Jean Castex.

"Le sport doit reprendre progressivement. Le protocole doit être adapté et, aujourd’hui, il ne permet pas de pratiquer le football tel qu’on le connaît pour les sportifs et les clubs amateurs. C’est pourquoi le Premier ministre a annoncé que, d’ici la fin de l’année, il n’y aura pas de Coupe de France. Quand ça va reprendre en janvier, on reprendra progressivement. On travaillera main dans la main avec la FFF. S’il faut adapter le format de la compétition, on le fera. Tout dépend de l’échéance avec laquelle on pourra reprendre. La Coupe de France n’est pas morte en elle-même, mais évidemment pour cette fin d’année 2020, elle est à l’arrêt, comme beaucoup de sports en France" a déclaré la ministre déléguée aux Sports.