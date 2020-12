Coronavirus - Roxana Maracineanu vise des stades remplis à 25% dès décembre

Depuis le dimanche 8 mars dernier, les stades de football sur le territoire français sonnent creux. Alors que sur le début de saison les enceintes pouvaient accueillir jusqu'à 5000 spectateurs, les rencontres se désormais jouent à huis-clos depuis le mois d'octobre. Si l'ambiance et l'atmosphère des supporters manquent, les revenus qu'ils génèrent sont indispensables à la survie des clubs. Mais les amoureux du ballon rond pourraient faire plus rapidement que prévu leur retour dans les tribunes.

En effet, avec la levée progressive du confinement qu'il y a lieu depuis le 28 novembre, le gouvernement travaille pour faire revenir les supporters dans les stades. Roxana Maracineanu a annoncé ce matin lors d'une visio-conférence que la limite autorisée d'accueil pourrait désormais se faire en fonction de la capacité des enceintes et non sur un nombre défini pour tout le territoire. Si cette nouvelle mesure ne devait pas voir le jour avant le 20 janvier prochain selon l'exécutif, elle pourrait arriver incessamment sous peu d'après la ministre déléguée au Sports. "Le gouvernement ne ferme pas la porte à ma proposition de retour des spectateurs dès le 15 décembre dans des stades en plein air avec une jauge à 25%, et non de 1000 ou 5000 personnes" a affirmé l'ancienne nageuse olympique.