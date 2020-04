Coronavirus - Sadio Mané est prêt à renoncer au titre

Alors que Liverpool fonçait tout droit vers son premier titre de champion d'Angleterre depuis 1990, l'épidémie de coronavirus est venue tout chambouler à neuf journées de la fin de la saison. Depuis un mois, tout les championnats nationaux sont à l'arrêt sauf quelques exceptions, et le club de la Mersey qui compte 25 points d'avance sur son dauphin Manchester City reste pour le moment privé de son sacre. Interrogé par TalkSPORT, Sadio Mané (27 ans), auteur d'une superbe saison avec les Reds (18 buts, 12 passes décisives TCC) semble prêt à renoncer au titre au vue de la gravité de la situation actuelle.

"Vue la situation, peu importe ce qui arrive, je comprendrais. Cela a été difficile pour Liverpool, mais ça l'est encore plus pour des millions de personnes. Des gens ont perdu des proches et c'est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que mon rêve est de gagner. Si ça n'arrive pas, je l'accepterai, ça fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l'an prochain" explique la star sénégalaise. Un titre que Mané n'a visiblement pas encore acquis. "Je ne me sens pas encore champion. J'aime mon métier, j'aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner des matchs et remporter le trophée. C'est ce que j'aimerais" rajoute le quatrième du ballon d'or 2019. Pendant ce temps de confinement, Liverpool s'inquiète toujours de ne pas pouvoir célébrer un titre attendu depuis trente ans malgré les promesses de sacre du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin.