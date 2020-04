Coronavirus - Saison terminée pour la L1 et la L2 !

La Ligue 1 n'ira pas à son terme, c'est quasi officiel. Selon Bertrand Latour (journaliste L'Equipe et RTL) et Mohamed Bouahfsi (journaliste RMC), la saison de football ne reprendra pas. En effet, les deux hommes s'accordent à dire que les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 sont terminées. "Le gouvernement va annoncer dans les prochaines heures la fin de la L1 et de la L2" glisse notre confrère de RMC. Le football français ne devrait reprendre qu'en août. L'assemblée générale de la LFP devra se réunir au mois de mai pour statuer des classements, des montées et des descentes. "Il n’y aura pas de match de foot professionnel avant le mois d’août, et ce sera directement la saison 2020/2021" précise RMC.

Info : Pour Ligue 1 et Ligue 2, saisons terminées. Reprise possible en août pour l’édition 2020-2021. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) April 28, 2020