Coronavirus - Salomon Kalou réagit au scandale qu'il a provoqué

Suspendu par le Hertha Berlin pour la diffusion d'une vidéo compromettante, Salomon Kalou admet avoir fait une erreur, mais tente de se justifier.

Salomon Kalou a fait scandale en Allemagne, en début de semaine. L'attaquant ivoirien s'est filmé en direct dans les couloirs du centre d'entraînement du Hertha Berlin, en train d'outrepasser les consignes sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, puis en brandissant fièrement sa fiche de paie devant la caméra. Un court métrage de mauvais goût qui lui a valu une suspension avec effet immédiat par le club allemand. Et des excuses publiques dans le journal Der Spiegel.

"Je n'aurais jamais dû faire cette vidéo. Je suis désolé si j'ai donné l'impression de ne pas prendre le coronavirus au sérieux", assure l'ancien lillois, qui ne manque toutefois pas de s'interroger sur la nécessité de maintenir la distanciation sociale au sein du vestiaire berlinois. "Depuis que nous sommes sortis de la quarantaine, nous avons été testés chaque semaine. Il n'y a pas eu d'autre résultat positif chez nous. Et nous devrions éviter de nous serrer la main ?"

Kalou, qui prétend n'avoir "jamais été quelqu'un qui ne pense qu'à lui", énumère ensuite les actions qu'il a réalisées pour la bonne cause depuis le début de l'épidémie. "Avec ma fondation, nous aidons en Côte d'Ivoire à lutter contre le virus. Nous avons financé des ambulances, des lits d'hôpital aussi. Nous avons enregistré des vidéos dans lesquelles j'explique aux gens pourquoi ils doivent rester à la maison." Le joueur de 34 ans assume cependant son erreur. "On fait des erreurs dans la vie, et on doit se tenir droit malgré tout (...) je dois prouver à nouveau que je peux être un bon modèle."