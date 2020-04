Coronavirus - Sarabia ne veut pas penser à la Ligue des Champions

Pendant le confinement, Pablo Sarabia profite de son temps libre pour poursuivre son apprentissage du français, comme il l'a confié au cours d'un entretien. S'il suit évidemment le programme concocté par les préparateurs physiques du Paris SG, l'Espagnol a reconnu qu'il n'avait nullement la tête au football en ce moment lorsqu'il a été interrogé au sujet de la suite de la ligue des Champions. "Je ne sais pas… Il y a encore un long chemin à parcourir avant la finale, et comme je l’ai déjà dit, je ne pense pas que nous devrions y penser tout de suite. Nous devons nous concentrer sur le fait de traverser cette épreuve et avoir une attitude responsable : rester à la maison et ne pas attraper le virus… J’espère que tout se rétablisse dès que possible afin que nous puissions tous revenir à la normalité" a-t-il déclaré.

Le joueur parisien persiste : le seul match qu'il faut jouer et gagner est celui face au virus qui touche la planète. "Penser si la saison est terminée ou pas, ce ne sont que des hypothèses. Notre véritable objectif commun, c’est de combattre la pandémie, la vaincre. Ce serait la vraie victoire de la saison […] Je pense qu’il faut remercier tous les médecins, les personnels de santé, les policiers, les fonctionnaires et tous les autres, qui luttent en première ligne dans le monde entier."