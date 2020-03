Coronavirus - Schalke : Harit n'a pas respecté le confinement

En cette période de pandémie, chacun est confiné à son domicile afin d'éviter la propagation du coronavirus. En Allemagne, Schalke 04 a notamment imposé un confinement à ses joueurs. Or, comme le révèle Sport Bild, Amine Harit ne l'a pas respecté puisqu'il s'est rendu dans un bar à chicha dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est d'ailleurs la police qui est intervenue pour demander à tout le monde de rentrer chez soi. Jochen Schneider, le directeur sportif du club, a confirmé l'information.

"Il est vrai qu’Amine était là avec un ami. C’est une erreur qu’il a maintenant également reconnue. Je lui ai encore une fois rappelé la gravité de la situation actuelle. Dans cette situation de crise grave, les choses qui étaient normales hier ne peuvent plus être tolérées aujourd’hui. Amine est très désolé et cela ne se reproduira plus" a-t-il déclaré. Quelques heures plus tôt, l'international marocain avait pourtant réalisé une vidéo pour le compte twitter du club dans laquelle il appelait tout le monde à respecter les décisions du gouvernement.