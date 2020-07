Coronavirus - Selon Maracineanu, la jauge de 5000 personnes pourrait être réévaluée

Présente pour le match amical du PSG face au Havre ce dimanche, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a évoqué la question du public dans les stades. Au micro de beIN Sports, elle a confié que la jauge de spectateurs, actuellement fixée à 5000 personnes, pourrait être réévaluée prochainement.

"On va voir si les équipements sportifs peuvent bénéficier d’une jauge relative, d’un pourcentage de personnes présentes par rapport à la surface d’accueil. Aujourd’hui, c’est la jauge de 5000 qui prime, mais il y a une clause de revoyure au 18 juillet. Avec les ministres concernés, nous allons porter ce sujet au conseil de défense" a-t-elle annoncé. "Le fait d’avoir veillé à la santé des sportifs, des entraîneurs, du public, des supporters, fait que nous pouvons reprendre progressivement un championnat de manière peut-être plus tardive mais avec des joueurs frais, et heureux de pouvoir retourner en compétition", s'est ensuite félicitée la ministre. En revanche, elle a tenu à rappeler que cela ne se fera qu'à condition, bien évidemment, que la situation sanitaire continue d'évoluer favorablement.