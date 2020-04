Coronavirus - Serge Aurier et Moussa Sissoko relancent la polémique à Tottenham

Serge Aurier et Moussa Sissoko défraient la chronique, ces dernières heures, après avoir réalisé une séance d'entraînement ensemble. Les deux hommes n'ont, en effet, pas respecté les règles de distanciation sociale, prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. C'est le latéral droit des Spurs qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux -depuis effacée- de lui avec un masque à côté de son coéquipier. Très vite, les deux joueurs se sont excusés sur leurs comptes respectifs : "Nous tenons à nous excuser de ne pas donner le bon exemple ici" ont-il déclaré. "Nous reconnaissons qu'en tant que footballeurs professionnels, nous avons la responsabilité d'être des modèles, en particulier en cette période d'incertitude à laquelle tout le monde est confronté dans le monde entier."

Pour se faire pardonner, Aurier et Sissoko feront un don à un hôpital londondien. "Nous devons tous respecter les conseils du gouvernement pour minimiser le nombre de vies perdues pendant cette pandémie. Nous ne pourrons jamais assez remercier le personnel du NHS pour son travail inlassable en ce moment et nous ferons tous deux un don pour soutenir leurs efforts". "Nous allons parler aux deux joueurs impliqués" a indiqué, de son côté, un porte-parole du club londonien.Ce n'est pas la première fois que Tottenham ne respecte pas le confinement puisque José Mourinho avait déjà organisé un entraînement sauvage avec Tanguy Ndombélé au début du mois. Ryan Sessegnon et Davinson Sanchez ont eux aussi été pointés du doigt après avoir enchaîné les courses côte à côte au début du confinement.