Coronavirus - Six cas positifs à l'Espanyol Barcelone

Après le Valence CF, qui a indiqué lundi compter "35% de cas positifs" au coronavirus au sein de son effectif, c'est au tour de l'Espanyol Barcelone d'annoncer des chiffres inquiétants. Dans un communiqué, le club catalan explique que "six membres de l'équipe première et du staff technique" ont été infectés. "Tous présentent des symptômes bénins et respectent les recommandations médicales", précise néanmoins l'actuelle lanterne rouge de Liga.

