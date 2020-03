Coronavirus - TFC : Baptiste Reynet favorable à une saison blanche

Baptiste Reynet, le gardien du Toulouse FC, le dit certes sur un ton humoristique au micro de Canal +, mais une saison blanche arrangeraient bien les affaires des Toulousains. En effet, figurants à la dernière place du classement avec 13 points au compteur après 28 journées de Ligue 1, les Pitchounes sont en très mauvaise posture pour espérer jouer en première division la saison prochaine...

En revanche, en cas de saison blanche, toute la saison serait jetée aux oubliettes, de même que la 20 ème place qu'occupent les Toulousains, synonyme de relégation. "Pour nous, ouais, ce serait pas mal, on ne s’en plaindra pas (rires). Je lis pas mal la presse ces derniers temps. J’ai l’impression qu’ils veulent à tout prix trouver une solution pour finir le championnat" déclare le portier de 29 ans, avant de revenir à des choses plus sérieuses. "Le plus important, c’est de dégager ce virus et pour le foot, on verra après". Pour l'heure, ce scénario n'est pas envisagé. Le directeur de la LFP, Didier Quillot, souhaite bel et bien terminer cette saison de championnat français en dépit des complications.

