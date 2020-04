Coronavirus - TFC : Reynet est prêt à tirer un trait sur la trêve estivale

Après s'être dit favorable à une saison blanche il y a quelques jours, Baptiste Reynet a de nouveau pris la parole au sujet de la situation actuelle. A l'arrêt depuis près d'un mois désormais, la Ligue 1 n'a toujours pas de date de reprise. En revanche, une date limite a été fixée ce vendredi par la LFP. Invité de Rothen Régale sur RMC, le gardien toulousain a évoqué la fin de saison et s'est dit prêt à renoncer à la trêve estivale afin d'enchaîner la fin de cette saison et le début de l'exercice 2020-2021.

"On est, entre guillemets, un peu en vacances. On est chez nous, on prend notre mal en patience, on n'est pas sur les terrains. S'il faut enchaîner les deux saisons, ce ne sera pas un problème pour moi. Il y a bien des internationaux qui arrivent à le faire lorsqu'il y a l'Euro ou la Coupe du monde qui s'enchaînent avec le championnat. C'est quelque chose qu'on est capables de faire" a-t-il déclaré.