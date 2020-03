Coronavirus - Thiago Mendes explique son retour au Brésil

C'est au tour de Thiago Mendes d'expliquer son retour précipité au Brésil, après l'annonce d'une période de confinement, dans tout l'Hexagone. Tout comme Thiago Silva le joueur de l'OL (28 ans) assure ne pas être rentré dans son pays natal pour des vacances. "En pensant à la santé de mes enfants, j'ai décidé de retourner au Brésil. Nous ne sommes pas venus en vacances et je vais continuer à m'entraîner chez moi", écrit-il sur son compte Instagram.

Le milieu de terrain précise également, que contrairement aux bruits qui courent, les consignes du club de Lyon n'interdisent pas un retour à l'étranger. "Selon les consignes du club, après la quarantaine, je serai disponible sans aucun obstacle logistique et sanitaire." A l'instar d'Isabelle Silva, l'épouse de Thiago Mendes a tenu à s'exprimer et a également pointé un manque de sécurité pour sa famille sur le sol français, "je me sens plus en sécurité ici. Ma maison est ici au Brésil, à côté des meilleurs hôpitaux. Sachant que les hôpitaux en France sont surpeuplés, nous avions peur à cause de nos enfants".