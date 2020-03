Coronavirus - Thiago Silva fait part de son inquiétude...

Thiago Silva est revenu dans les médias brésiliens sur son retour au pays, en début de semaine. Inquiet de la situation en France, il espère qu'elle ne va pas empirer au Brésil.

Thiago Silva a quitté Paris, en début de semaine. Le défenseur brésilien du PSG est rentré dans son pays natal afin d'éviter de rester confiné en France, mais il ne prend pas à la légère la crise du coronavirus, qui frappe l'Europe de plein fouet depuis plusieurs semaines. Dans une interview accordée au programme télévisé Faixa Especial SporTV, il a prévenu ses compatriotes du danger qui les guette.

"On n'est pas en vacances. C'est un moment de réflexion. On est tous effrayés par ce qui se passe", a-t-il confié. "Le Président Macron s'est inspiré de la situation en Italie pour prendre des mesures de confinement. Mais, même en étant attentif à ce qui se passait dans ce pays voisin, la France n'a pas vraiment réussi à se protéger." Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'épouse de Thiago Silva a expliqué hier avoir quitté la France après avoir constaté la "triste" situation dans laquelle le pays est plongé, prenant pour exemple concret l'épuisement des stocks dans les supermarchés.

T.Silva : "J'espère que la crise ne sera pas aussi violente qu'en Europe"

"Au Brésil, on a peut-être encore le temps", a poursuivi O Monstro. "J'espère que la crise ne sera pas aussi violente qu'en Europe. C'est notre espoir. J'espère que les gens vont prendre conscience le plus rapidement possible de la gravité de la situation. J'espère que les plages vont se vider. Il ne s'agit pas de vacances scolaires. C'est un moment de réflexion. Il faut rester à la maison en espérant que tout revienne dans l'ordre le plus rapidement possible."

Thiago Silva, qui a reçu comme tous ses coéquipiers du PSG un programme d'entraînement individuel, a aussi évoqué son maintien en forme de l'autre côté de l'Atlantique. "Ça va être aussi compliqué à Paris qu'ici. À Paris, les centres d'entraînement ont fermé, le club aussi. Et au Brésil, ils viennent de prendre les mêmes décisions", a-t-il indiqué. "On va essayer de faire un travail de course, ça sera plus difficile pour la musculation ou ce genre de chose. Il faudra faire attention à l'alimentation aussi."