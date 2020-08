Coronavirus - Todibo est le joueur positif au Barça

Ce mercredi matin, le Barça a annoncé qu'un membre de l'équipe première avait été testé positif au coronavirus. Quelques heures plus tard, via son compte Twitter, Jean-Clair Todibo a annoncé être le joueur contaminé. Le défenseur français (20 ans) ne fait pas partie de la liste pour disputer le Final 8 de la Ligue des Champions et n'a pas été en contact avec le reste du groupe barcelonais selon la presse espagnole. L'ancien Toulousain a rassuré concernant son état de santé et a précisé être asymptomatique. Il devra cependant rester isolé plusieurs jours à son domicile conformément au protocole sanitaire.

Hola a todos, os informo que he dado positivo por covid-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado. Tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus. 1/2 pic.twitter.com/6nqtlDf8ZZ — Jean-Clair Todibo (@jctodibo) August 12, 2020