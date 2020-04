Coronavirus - Tolisso soutient les enfants handicapés confinés

Depuis le début de la crise sanitaire, le monde footballistique fait preuve d'une grande générosité pour venir en aide aux personnes les plus touchées par cette situation. De son côté, Corentin Tolisso a décidé de s'engager auprès des enfants handicapés confinés en soutenant "Tous mobilisés", une plateforme d'aide, d'écoute et de soutien pour les familles avec un enfant en situation de handicap.

"Par cet engagement auprès des familles et surtout des enfants, je voulais leur apporter un peu de sourire et de répit. Leur quotidien est déjà difficile, la période de confinement le rend encore plus compliqué. C'était également important pour moi de pouvoir contribuer, à mon échelle, au travail exceptionnel que font les bénévoles et les encourager" a écrit l'ancien lyonnais dans un communiqué. Le milieu français participe ainsi à de nombreux appels en visioconférence afin de discuter avec les enfants et leurs familles.