Coronavirus - Trois cas positifs au FC Nantes

Trois cas positifs au coronavirus (un joueur, un membre du staff et un personnel administratif) ont été détectés au FC Nantes, informe le club des bords de l'Erdre dans un communiqué publié ce vendredi midi. Les Canaris précisent que le joueur concerné est Marcus Coco (24 ans, milieu de terrain). La séance d'entraînement du jour a quand même eu lieu et le FCN a indiqué qu'il allait se déplacer, pour son match amical en Belgique face au RSC Anderlecht samedi après-midi (15 heures), avec un groupe réduit. En effet, seules les personnes testées négatives prendront part au déplacement. Par ailleurs, le club nantais prévoit un renforcement des mesures sanitaires et une étroite collaboration avec l'Agence Régionale de Santé afin de mettre en place les protocoles les plus adaptés.

Les tests réalisés ce jeudi révèlent trois cas positifs au #COVID19 au sein du groupe professionnel.



Le Club travaille en étroite collaboration avec l'@ars_pdl afin de mettre en place les protocoles les plus adaptés