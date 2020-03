Coronavirus - Turquie : Obi Mikel et Radamel Falcao ne veulent plus jouer

À l'inverse de la plupart des championnats européens, arrêtés temporairement en raison de l'épidémie du coronavirus, le championnat de Turquie, lui, se poursuit, à huis clos. Une situation qui n'est pas du tout du goût de John Obi Mikel. Sur son compte Instagram, le milieu international nigérian (32 ans, 88 sélections) de Trabzonspor, actuel leader de Süper Lig, a demandé l'annulation pure et simple de la saison.

"Il y a des choses plus importantes dans la vie que le football. Je ne me sens pas bien et je ne veux pas jouer dans ce cas. La saison doit être annulée", a posté l'ancien joueur de Chelsea. Ce dernier a très vite reçu des soutiens, notamment celui de Radamel Falcao, qui partage amplement l'avis de son adversaire : "Tu as raison, John. La vie est plus importante que le football", a commenté l'attaquant colombien du Galatasaray SK.