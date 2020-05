Coronavirus - Un 3e joueur positif à Brighton & Hove Albion

Un troisième joueur de Brighon & Hove Albion a été testé positif au coronavirus, ce samedi, a indiqué le vice-président du club, Paul Barber. "C'est préoccupant, mais malheureusement, nous avons eu un 3ème cas positif hier malgré toutes les mesures sanitaires que nous avons prises ces dernières semaines. Il y a des inquiétudes et je trouve normal que tous les clubs partagent ces inquiétudes, a ajouté Barber. Nous devons nous assurer de mettre tout en oeuvre pour que les protocoles soient sûrs et sécurisés et atténuer le risque (de propagation du coronavirus) autant que possible", a confié le dirigeant de l'actuel 15ème de Premier League, ce dimanche, sur Sky Sports. Pour rappel, deux autres joueurs du club avaient été infectés en mars et en avril.

