Coronavirus - Un début de cluster se déclare à l'OL

Rudi Garcia va probablement faire la tête au retour de la trêve internationale. En effet, l'entraîneur de l'OL va récupérer trois joueurs positifs au coronavirus, qui plus est des titulaires en puissance.

L'Olympique Lyonnais est, assurément, un cluster de cas de coronavirus ces derniers jours. En effet, le covid-19 est de plus en plus présent dans le club rhodanien et la trêve internationale coûte cher aux Lyonnais puisque Maxence Caqueret, Anthony Lopes et Léo Dubois ont été contaminés dernièrement.

Et à en croire Le Progrès, la situation est bien plus grave que l'on pourrait le penser. En effet, le centre de formation lyonnais est lui aussi touché par le coronavirus puisque de nombreux cas ont été déclarés. Des femmes et des hommes, de nombreuses catégories, sont ainsi écartés de Meyzieu, tout comme certains membres des encadrements techniques. L'OL a ainsi reporté le match des U17 nationaux à Sochaux hier en raison de nombreux cas dans l'effectif, comme celui de la semaine passée face à l'ASPTT Dijon.

Le terme cluster est justement approprié à l'effectif professionnel puisque les autorités attribuent ce terme dès que trois cas sont avérés en cas d'une semaine : Dubois mercredi, Lopes vendredi et Caqueret samedi. Reste maintenant à savoir si les trois joueurs ne seront plus positifs en fin de semaine pour affronter Strasbourg dimanche.