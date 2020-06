Coronavirus - Un joueur positif au DFCO

Par le biais d'un communiqué officiel, le Dijon FCO a annoncé qu'un joueur de son effectif, testé mercredi 24 juin, est positif au coronavirus. Que les supporters du DFCO se rassurent : les nouvelles du joueur, dont l'identité n'a pas été communiquée, sont bonnes. Actif et asymptomatique, il va bien et son état de santé ne présente aucune inquiétude. Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, le joueur a été placé en quatorzaine à son domicile et n'a participé à aucune séance d’entraînement depuis le début de cette reprise.

Les 25 autres joueurs du club ainsi que tout le staff du DFCO ont aussi été testés. Mais aucun autre cas n'a été détecté jusqu'ici. Par précaution, un autre joueur, dont les tests se sont révélés négatifs, restera quelques jours à son domicile en attendant de passer des examens complémentaires.