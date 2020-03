Coronavirus - Un joueur testé positif, le Hertha Berlin mis en quarantaine

Après de nombreux cas de contamination du coronavirus au sein de clubs professionnels, c'est au tour de l'Hertha Berlin d'être touché par l'épidémie. Dans un communiqué officiel, le club allemand (13 ème de Bundesliga) a officialisé la mise en quarantaine de son "équipe, entraîneur et staff" et confirme qu'un joueur a été testé positif à ce jour, au coronavirus. "Le joueur s’est plaint des symptômes habituels et nous l’avons immédiatement séparé du groupe". Tous les membres de l'équipe resteront donc confinés chez eux, par précaution pour les 14 prochains jours.

Ein Spieler unserer Profimannschaft ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für Mannschaft, Trainer- und Funktionsteam wurde nun eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. https://t.co/nxnUqdLzHh#hahohe pic.twitter.com/uyQgKoFwvp — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 17, 2020