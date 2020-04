Coronavirus - Un match caritatif du Barça pour récolter des fonds

Marca dévoile aujourd'hui qu'un match caritatif va être organisé entre le FC Barcelone et le CF Igualada (3 ème division) pour la bonne cause. En effet, la Catalogne a été sévèrement touchée par le coronavirus en particulier la ville d'Igualada. Des fonds seront ainsi récoltés à cette occasion et dédiés à la lutte contre l’épidémie. Concernant la date du match, nos confrères précisent qu’elle reste à déterminer. En revanche, le conseil municipal d'Igualada a informé que la rencontre devrait se tenir dans son stade de Les Comes (en Catalogne) d'une capacité de 4 500 places.