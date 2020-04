Coronavirus - Un médecin pointe du doigt les conséquences du match OL-Juve dans le Rhône

Le responsable juridique de la Fédération des médecins de France (FMF), à savoir le Docteur Marcel Garrigou-Grandchamp, est revenu sur la tenue de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus, le 26 février dernier, dans le cadre des huitièmes de finale aller de LDC. Selon lui, le match pourrait être à l'origine d'une "explosion" de cas dans le Rhône, comme en Italie après le match Atalanta-Valence. "Deux semaines après le match OL/Juventus de Turin, on assiste sur le Rhône à une « explosion » des cas de Coronavirus exactement comme cela s’est produit en Italie après le match Atalanta/Valence. Le 19 février, près de 46 000 spectateurs envahissaient le stade San Siro de Milan […]. Le premier décès par Covid-19 était annoncé en Italie seulement deux jours après cette rencontre. C’est à partir du 4 mars, soit 15 jours après la rencontre, que la courbe du nombre de cas de la ville lombarde de Bergame a explosé, la ville devenant la plus touchée par l’épidémie" explique-t-il. "Une semaine plus tard, la France n’a pas su tirer les leçons de l’exemple Italien "

Des propos toutefois contrastés par ceux de l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes. Selon l'agence, il n'y a aucun lien entre la montée des cas dans la région et la tenue du match. "Après vérification avec les personnes chargées des investigations autour des cas confirmés biologiquement Covid-19 (contact tracing), dans le Rhône notamment : dans les 14 jours qui ont suivi le match du 26 février, soit du 26 février au 11 mars, les investigations menées individuellement pour chaque cas n’ont pas mis en évidence de cas en lien avec le match" précise l'agence.