Coronavirus - Un nouveau cas positif au FC Nantes !

Ce samedi après-midi, le FC Nantes a terminé sa phase de préparation par une victoire logique face à la formation de Ligue 2 du Havre AC (3-1, résumé). Abdoulaye Touré, le milieu de terrain défensif et capitaine des Canaris, n'a pas disputé cette rencontre amicale et n'a même pas le fait le déplacement à La Baule. La raison de cette absence ? Le numéro 19 des Jaune-et-Vert a été testé positif au coronavirus, révèlent nos confrères de Ouest-France. Le joueur de 26 ans, aussitôt placé à l'isolement, est le septième joueur de l'effectif nantais à contracter le Covid-19 après Marcus Coco, Randal Kolo Muani, Denis Petric, Jean-Charles Castelletto, Ludovic Blas et Mehdi Abeid.