Coronavirus - Un protocole très strict pour le final 8 de la LDC

En raison de la pandémie du coronavirus, l'UEFA a mis en place un protocole très strict pour le "Final 8" de la Ligue des Champions, du 12 au 23 août, à Lisbonne. Les clubs auront de nombreux tests de dépistage du Covid-19 à effectuer comme l'a rapporté L'Équipe. Le premier a lieu "entre le 14e et le 10e jour précédant la date" du premier match de compétition. Les joueurs parisiens ont donc déjà passé ce test puisqu'ils affrontent l'Atalanta le 12 août.

Ensuite, de nouveaux tests pour tous les participants seront réalisés "deux ou trois jours avant le match" et "avant de quitter leur pays". Pour finir, un dernier test sera effectué "la veille du match pour chacun des matches suivants de la compétition" et les résultats seront connus "au moins six heures avant le coup d'envoi de la rencontre". L'UEFA a également décidé de réduire la taille des délégations de tous les clubs. Ainsi, seulement une soixantaine de personnes (contre une centaine habituellement) pourront effectuer le déplacement. L'OL sera soumis au même protocole s'il élimine la Juventus en 8e de finale retour de la compétition.