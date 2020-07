Coronavirus - Un quatrième joueur positif au LOSC

Après les contaminations déjà connues de Renato Sanches, Jonathan Bamba, et Jonathan Ikoné, le Lille OSC a découvert un quatrième cas de coronavirus dans son effectif. Selon L'Equipe, le joueur concerné est Fadiga "Iddy" Ouattara, jeune (18 ans) avant-centre, qui a été déclaré positif après son test de jeudi et placé à l'isolement. L'ensemble et le reste de l'effectif a été testé négatif, toujours ce jeudi.

Pour rappel, Renato Sanches est toujours bloqué au Portugal. Après un premier test négatif, le milieu de terrain lusitanien est dans l'attente du résultat de son deuxième test, qui devra également être négatif pour pouvoir rallier la France. Jonathan Bamba a, lui, repris l'entraînement collectif ce jeudi, tandis que Jonathan Ikoné devrait reprendre ce lundi les séances collectives.