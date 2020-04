Pour subvenir aux besoins des Fondation Abbé Pierre et Méditerranée Infection, l'USAF (Union des agents sportifs français), les joueurs et entraîneurs ont ouvert une cagnotte. Grâce aux fonds récoltés, les sans-abris seront aidés et la recherche médicale contre le coronavirus verra sa progression grandir. Un mouvement solidaire qui a déjà récolté plus de 6 000 euros. (Une cagnotte ouverte au grand public)