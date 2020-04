Coronavirus - Une société lyonnaise crée des masques aux couleurs de l'OL

En cette période de crise sanitaire, les masques se démocratisent afin de se protéger un minimum face au virus. A Lyon, la société ArtUp, spécialisée dans le street art, souffre de la crise puisque les chantiers sont repoussés. Afin de rester actifs, Julien Bard et Vincent Gobert, les fondateurs, ont décidé de concevoir 350 masques en tissus et de les offrir à l'hôpital de la Croix Rousse.

Sur les réseaux, la demande des internautes a été telle que les deux hommes ont décidé d'en fabriquer de nouveaux en y ajoutant leur touche. Ainsi, ils ont créé des masques aux couleurs de l'Olympique Lyonnais avec une partie rouge et une autre bleue ainsi qu'un lion au centre. Vendus à 6,50€ l'unité, ces masques serviront également à faire un don à l'OL Fondation puisque 1 euro par masque est reversé à la fondation. "Nous sommes déjà fiers à ce jour de pouvoir verser à court terme 1300 euros à OL Fondation, c’est une petite somme peut-être à l’échelle des besoins et de ce que cette fondation a récolté par ailleurs, mais c’est notre participation. Et nous en sommes fiers" ont déclaré les deux hommes.